 

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за отрицание подвига Гагарина или неуважение к нему

13.04.2021, 9:33, Разное
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Глава комитет Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что готовит законопроект, который введет уголовную ответственность за отрицание подвига Юрия Гагарина и осквернение его имени.

В сети, говорит она, находятся “моральные уроды”, которые пытаются принизить подвиг космонавта или ассоциировать его с “мнимыми немецкими ракетами”.

– Есть, к сожалению, некоторые люди, очевидно моральные уроды без роду и без племени, которые подвиг Гагарина не уважают и даже осмеливаются об этом заявлять. Мы должны оперативно реагировать на подобные вызовы и пресекать их сразу, выжигать уголовно, административно, общественно – всеми методами. Находятся те, кто говорят, что он полетел на ракете “Браун” или “Бош”, специально мнимые немецкие ракеты у них там нарисованы, чтобы подвиг у Гагарина забрать и приписать нацистам, переписать на них нашу историю. Это оправдание нацизма уже, говорить о том, что там какие-то ракеты были, – сказала она. – Ракеты изобретали советские люди руками советских рабочих и если мы сейчас вот эту истину не установим, как защищаемую законом, то получим затем поколение поклонников Гитлера.

Ямпольская предлагает запретить озвучивать “выдумки” по поводу полёта Гагарина, а также упоминать его фамилию в одном ряду с нецензурными и “похабными” выражениями, принижающими современную Россию или православие. Закон будет внесён в Думу к концу весны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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