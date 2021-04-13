Хороший холестерин помогает предсказывать болезни сердца

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13.04.2021, 9:30, Разное
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Хороший холестерин помогает медикам предсказывать возможные болезни сердца и сосудов. Для этого используется анализ уровня противовоспалительной активности липопротеинов высокой плотности (ЛПВП).
Эксперты из Каролинского института (Швеция) изучили образцы крови более 8,5 тыс. респондентов. Из них выбрали только 369, которые на момент выборки были полностью здоровы. Через 10 лет у этих пациентов диагностировали сердечно-сосудистые заболевания. Учёные сравнили уровень ЛПВП с контрольной группой абсолютно здоровых участников эксперимента и обнаружили важное отличие. У всех количество хорошего холестерина практически не отличалось, но вот противовоспалительные свойства ЛПВП заметно ниже у тех людей, которые перенесли сердечно-сосудистое заболевание.

Исследователи объяснили, что уровень ЛПВП является хорошим биомаркером, помогающим определить будущие нарушения работы организма и возможные проблемы с сердцем и сосудами. Данный метод анализа помогает более точно определить потенциальные риски вне зависимости от других факторов, включая пол, возраст и вредные привычки.

Источник: www.medikforum.ru



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