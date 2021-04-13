В «Роскосмосе» появится должность зитц-председателя

В описании вакансии, появившейся на сайте «Роскосмоса», главным требованием к кандидатам указана «готовность к дальним и длительным командировкам».

Предпочтение отдается претендентам, имеющим опыт работы по специальности.

Необходимость в создании новой должности возникла после очередного отчета Счетной палаты о выявленных в госкорпорации финасовых нарушениях. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подчеркнул, что речь идет о громадных потерях для бюджета.

– Каждый год Счетная палата находит у нас нарушения на сотни или десятки миллиардов. То бухгалтерский учет неправильный, то нецелевое расходование, то просто, извините за прямоту — разворовали! А что в итоге? Да, фактически, ничего: все остаются на занимаемых должностях … Пора уже положить конец этой безнаказанности! – пояснил глава «Роскосмоса».

Рогозин объяснил, что будущий зитц-председатель объязан будет навести порядок в финансовых делах госкорпорации.

– А не наведет — спросим по всей строгости закона, — добавил руководитель госкорпорации.

Согласно описанию вакансии, большую часть времени председатель сможет работать удаленно на дому, периодически заезжая в главный офис для подписания финансовых документов.

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