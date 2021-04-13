 

Китай протестует против сброса радиоактивной воды в океан

13.04.2021, 9:16, Разное
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Япония приняла решение о сбросе радиоактивной воды с АЭС Фукусима-1 в Тихий океан. Своих соседей и мировую общественность японские власти пытаются успокоить тем, что сливать зараженный массив они будут медленно, да и вода по больше части будет очищена. Однако такое объяснение не успокоило другие страны.

Министерство иностранных дел Китая опротестовало решение Японии о сбросе в океан радиоактивной воды, передает Общественная служба новостей. По мнению китайской дипломатии, это демонстрирует безответственность японских властей и их готовность подставить под угрозу население соседних стран.

Попадание больших объемов зараженной воды в Тихий океан может привести к появлению генетических мутаций не только у местной фауны, но и у жителей прибрежных городов. Пекин планирует обратиться к международному сообществу. С аналогичными протестами уже выступила Южная Корея.



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