Китай протестует против сброса радиоактивной воды в океан

Япония приняла решение о сбросе радиоактивной воды с АЭС Фукусима-1 в Тихий океан. Своих соседей и мировую общественность японские власти пытаются успокоить тем, что сливать зараженный массив они будут медленно, да и вода по больше части будет очищена. Однако такое объяснение не успокоило другие страны.

Министерство иностранных дел Китая опротестовало решение Японии о сбросе в океан радиоактивной воды, передает Общественная служба новостей. По мнению китайской дипломатии, это демонстрирует безответственность японских властей и их готовность подставить под угрозу население соседних стран.

Попадание больших объемов зараженной воды в Тихий океан может привести к появлению генетических мутаций не только у местной фауны, но и у жителей прибрежных городов. Пекин планирует обратиться к международному сообществу. С аналогичными протестами уже выступила Южная Корея.