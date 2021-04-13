 

Момент столкновения легковушки с грузовиком попал на видео

13.04.2021, 9:16, Разное
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На улице Морозова в городе Прокопьевск в Кемеровской области автомобиль Peugeot 307 лоб в лоб врезался в поворачивающий грузовик Scania. Сообщается, что водитель большегруза начал маневр не убедившись в его безопасности. За рулем легковушки находилась девушка. После ДТП она потеряла сознание, ей потребовалась помощь врачей, передает сайт VSE42.RU. В салоне был также ребенок – он не пострадал. Момент столкновения сняли на видео камеры наружного наблюдения.



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