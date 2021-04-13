Бесследное исчезновение Джейсона Лэндри, пропавшего после аварии

Представляется, что такая вещь, как авария на дороге, будет довольно понятным случаем. Машина врезается во что-то, или повреждается из-за потери управления, а ее водитель либо мертв, либо сидит рядом в ожидании помощи. Но не всегда все так просто.

Подобные инциденты редко попадают в раздел неразгаданных тайн, но тем ни менее есть довольно много случаев автокатастроф, при которых водитель самым странным образом исчезает, бросив все свои вещи.

Самый свежий подобный случай – загадочное исчезновение 21-летнего студента Техасского государственного университета Джейсона Лэндри. 13 декабря 2020 года Лэндри ехал к себе домой в пригород Далласа, чтобы погостить в кругу семьи на Рождество, но так и не доехал до них.

Когда его обеспокоенная семья связалась с властями, они смогли найти его машину, разбитую после наезда на дерево и ограждение из колючей проволоки на отдаленной улице Солт-Флэт-роуд в городке Люлин, штат Техас, примерно в 30 минутах от его школы в Сан-Маркосе и в 140 милях к западу от Хьюстона.

Рядом не было никаких следов пропавшего водителя, и было обнаружено, что в машине было включено внутреннее освещение, ключи были в замке зажигания, дверь переднего пассажира была заперта, а бумажник и мобильный телефон Джейсона также были в машине.

Рядом с автомобилем был найден рюкзак Ландри, в котором были туалетные принадлежности, бейсболка, портативный компьютер, небольшое количество марихуаны и, как ни странно, мертвая рыбка в стакане.

Полиция предположила, что авария произошла, когда Лэндри ехал на слишком большой скорости по покрытой гравием дороге и вылетел на повороте, возможно, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем или оленем. Однако то, что случилось дальше с Джейсоном Лэндри, было совершенно неизвестно.

Также так и оказалось невыясненным, почему он вообще оказался на этой одинокой дороге, поскольку это участок лежал далеко от его запланированного маршрута.

Когда на следующий день на место происшествия явился отец Лэндри, он начал поиски в ближайшем лесу и очень скоро наткнулся на одежду своего сына, разбросанную на траве примерно в 900 футах от места аварии.

Там валялась рубашка, шорты, носки, нижнее белье, сандалии и даже часы. Почему Лэндри снял все это? Данный факт выглядел еще более странно с учетом, что погода тогда была довольно холодной (для Техаса), но не настолько, чтобы Лэндри начал реально замерзать и у него случился бы шок, при котором он начал бы снимать с себя одежду.

Исследователи также обнаружили очень небольшое количество крови на одном из предметов одежды, предположительно от незначительной травмы, возможно, в результате касания колючей проволоки на изгороди. В самой машине крови обнаружено не было.

Что любопытно, отец Лэндри нашел вещи своего сына уже после того, как этот участок леса накануне прочесали полицейские, и они никакой одежды не видели. Просто еще одна странность в этом деле.

Далее полиция собрала последние известные данные по передвижению Лэндри, полученным с его мобильного телефона, и обнаружила, что он использовал картографическое приложение Waze до тех пор, пока не пересек перекресток сразу после въезда в Люлин, после чего переключился на Snapchat, а затем таинственным образом все его цифровые следы исчезли примерно за 67 минут до того, как его машина разбилась.

Что произошло за те 67 минут, до сих пор остается загадкой.

По мере того, как шло расследование и продолжались поиски пропавшего Лэндри, в районе аварии были развернуты масштабные поисковые работы с использованием собак-следопытов, членов группы поисково-спасательных операций на лошадях, беспилотных летательных аппаратов, вертолета и специальных наземных поисково-спасательных групп, состоящих из более чем 100 сотрудников и добровольцев, охватывая 57,2 квадратных миль, или 36 608 акров. Поиски были очень интенсивные, но обнаружили они на удивление мало следов.

Единственная многообещающая зацепка была в том, что служебные собаки взяли след водителя у разбитой машины и повели по нему в сторону ближайшего небольшого пруда. Но когда дайверы тщательно обыскали весь пруд, они ничего в нем не нашли.

Куда мог пропасть Лэндри? У него просто не было времени на то, чтобы сильно замерзнуть, после чего потерять рассудок, убежать в лес и там стащить с себя одежду. В его машине оставалось достаточно топлива на то, чтобы он мог сидеть в ней и греться до того, как приехали бы спасатели. Но даже если учесть, что он замерз в лесу, то куда потом пропало его тело?

Что с ним произошло за те 67 минут, для которых нет данных? Почему собаки уловили его следы, ведущие к пруду, хотя тела в пруду не нашли? Никто не знает ответов ни на один из этих вопросов, и Джейсон Лэндри по-прежнему отсутствует.