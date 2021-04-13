В США продолжились беспорядки из-за убийства афроамериканца

Столкновения правоохранителей и протестующих после убийства афроамериканца Данте Райта сотрудницей полиции второй день продолжаются в американском городе Бруклин-Сентер, сообщают СМИ.

Несколько сотен членов национальной гвардии штата Миннесота привлечены к обеспечению порядка в городе. Ожидается, что их число будет расти, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

Правоохранители применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона демонстрантов, значительное число которых собрались вокруг здания местного полицейского участка и требуют привлечь виновных к ответственности. Сотрудники правоохранительных органов после начала комендантского часа не раз отдавали приказ демонстрантам разойтись, однако их призывы остались без внимания.

Участники беспорядков бросают в правоохранителей бутылки, кирпичи и снаряды, а также используют лазеры, отмечают власти, обеспечивающие безопасность во время слушаний по делу экс-полицейского Дерека Шовина в Миннеаполисе.

Мэр Бруклин-Сентер Майк Эллиот ранее ввел комендантский час из-за протестов. Эллиот призвал протестующих жителей вернуться домой.

Напомним, в Миннеаполисе (штат Миннесота) полиция заявила, что их сотрудница перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила афроамериканца Данте Райта. Машину Райта остановили за нарушение ПДД. Выяснилось, что был выдан ордер на арест водителя. При задержании Райт вырвался из рук полиции. Гибель Райта спровоцировала беспорядки. Инцидент произошел на фоне суда над полицейским Дереком Шовином по делу о гибели в Миннеаполисе Джорджа Флойда.