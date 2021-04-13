Фото Путина в красном кимоно разместили на афише чемпионата ЦАР по самбо

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13.04.2021, 7:56, Новости дня
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Федерация самбо Центральной Африканской Республики распространила афишу с анонсом чемпионата страны по этому виду спорта с изображением президента РФ Владимира Путина в красном кимоно.

Чемпионат по самбо начнется в ЦАР 8 мая.

«Вы знаете, что президент Владимир Путин – спортсмен и любит самбо. Очень важно укреплять отношения между Россией и ЦАР. Мы это делаем путем продвижения вида спорта с русскими корнями», – передает РИА «Новости» слова президента Федерации самбо ЦАР Кевина Сирил Мобили-игнавы.

Он подчеркнул, что для самбистов ЦАР большая честь акцентировать внимание на российском происхождении данного вида единоборств и тем самым стремиться к укреплению отношений между странами через спорт. «Мы благодарим Россию через ее президента и рассказываем (нашей) молодежи о том, кто такой Путин – воин который нас не бросает», – сказал Мобили-игнава.

ЦАР не единственное государство, где культура самбо так или иначе связана с российским лидером. В Японии, например, проходит чемпионат по самбо на Кубок президента России. Идея проведения соревнований по самбо в Японии родилась в 2010 году на встрече Путина, президента Международной федерации самбо (FIAS) Василия Шестакова и известного дзюдоиста Ясухиро Ямаситы, который возглавлял некоммерческую организацию «Солидарность международного обучения дзюдо». За 30 с лишним лет существования FIAS поклонники самбо появились более чем в ста странах мира.

Напомним, родители президента Владимира Путина выступали против его занятий спортом в детстве, но первый тренер будущего главы государства по дзюдо Анатолий Рахлин сумел их переубедить, рассказал президент в посвященном Рахлину фильме «Тренер».



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