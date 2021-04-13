 

«У русских был целый ГУЛАГ, а у нас всего лишь полмиллиарда долларов» – инженер NASA сравнил космические программы СССР и США

13.04.2021, 7:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Инженер NASA в отставке Майкл Киттридж дал оценку советской космической программе и рассказал о недостатках американской космонавтики.

Ветеран считает, что СССР проводил эффективную политику по освоению космоса, в то время как руководство США сделало много исторических ошибок.

– Я часто размышлял над тем, почему мы оказались вторыми, и в космос полетели именно русские. Думаю, ответ на этот вопрос довольно очевиден. У СССР были неограниченные ресурсы и они просто обскакали нас по затратам. Весь ГУЛАГ работал на их космическую программу. К тому же у них нашлось очень много талантливых заключенных, которые могли проектировать ракеты. У нас же не было ничего подобного. Когда я только пришел в NASA в 1960 году, бюджет агентства был всего лишь несколько сотен миллионов долларов. Моей зарплаты еле хватало на то, чтобы выплатить кредит за дом и автомобиль. Тогда никто не понимал, зачем вообще нужен весь этот космос и люди не особо рвались к нам на работу. Я знаю, что президенту Кеннеди предлагали воспользоваться опытом коммунистов и привлечь к сборке ракет заключенных афроамериканцев, но он даже не стал рассматривать эту идею, сославшись на Пятую поправку. Недостаток финансирования и нерешительность властей сильно тормозили нас, — заявил инженер.

Киттридж уверен, что у США были все шансы, чтобы стать первыми в космосе и отправить на орбиту американца. Тем не менее, инженер считает высадку на Луну достойным ответом полету Юрия Гагарина.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.07 / СТС начал работу сразу над семью сериалами: “Кухня. Война за отель”, “СеняФедя”, “Ивановы-Ивановы” и другие

11.11 / В Киеве заявили о дипломатической победе Путина на Кавказе

22.07 / Иван Охлобыстин назвал главные жизненные задачи жен: «Женщина вянет в равнодушии»

15.09 / Burger King выпустит специальное предложение, посвященное расстрелу царской семьи

05.03 / В Сети предвкушают противостояние Ольги Бузовой и Давы на «Евровидении»

06.02 / iPhone 13 получит утолщённый корпус и превзойдёт по продажам iPhone 12

06.11 / Политолог: Беларусь превратилась в “пиратскую” республику

19.11 / Обложка дня

17.12 / У Макрона выявили коронавирус

30.12 / Но «Коза» ее живет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика