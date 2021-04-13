«У русских был целый ГУЛАГ, а у нас всего лишь полмиллиарда долларов» – инженер NASA сравнил космические программы СССР и США

Инженер NASA в отставке Майкл Киттридж дал оценку советской космической программе и рассказал о недостатках американской космонавтики.

Ветеран считает, что СССР проводил эффективную политику по освоению космоса, в то время как руководство США сделало много исторических ошибок.

– Я часто размышлял над тем, почему мы оказались вторыми, и в космос полетели именно русские. Думаю, ответ на этот вопрос довольно очевиден. У СССР были неограниченные ресурсы и они просто обскакали нас по затратам. Весь ГУЛАГ работал на их космическую программу. К тому же у них нашлось очень много талантливых заключенных, которые могли проектировать ракеты. У нас же не было ничего подобного. Когда я только пришел в NASA в 1960 году, бюджет агентства был всего лишь несколько сотен миллионов долларов. Моей зарплаты еле хватало на то, чтобы выплатить кредит за дом и автомобиль. Тогда никто не понимал, зачем вообще нужен весь этот космос и люди не особо рвались к нам на работу. Я знаю, что президенту Кеннеди предлагали воспользоваться опытом коммунистов и привлечь к сборке ракет заключенных афроамериканцев, но он даже не стал рассматривать эту идею, сославшись на Пятую поправку. Недостаток финансирования и нерешительность властей сильно тормозили нас, — заявил инженер.

Киттридж уверен, что у США были все шансы, чтобы стать первыми в космосе и отправить на орбиту американца. Тем не менее, инженер считает высадку на Луну достойным ответом полету Юрия Гагарина.

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