В мессенджере WhatsApp обнаружена серьезная уязвимость

Миллионы пользователей могут пострадать из-за серьезной уязвимости, обнаруженной недавно в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщили специалисты компании ESET.

В частности, хакеры получили возможность удалять любые аккаунты из этого популярного мессенджера. Им достаточно получить номер телефона пользователя.

Как поясняют специалисты по кибербезопасности, злоумышленники просто пытаются совершить вход в аккаунт с постороннего устройства. В данном случае WhatsApp отправит на телефон пользователя специальный код по SMS. Если он его проигнорирует, хакер повторит процедуру несколько раз. Тогда администратор сам заблокирует аккаунт. Пользу от этого никому не будет. Но нанести вред миллионам людей можно.