 

В мессенджере WhatsApp обнаружена серьезная уязвимость

13.04.2021, 7:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Миллионы пользователей могут пострадать из-за серьезной уязвимости, обнаруженной недавно в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщили специалисты компании ESET.

В частности, хакеры получили возможность удалять любые аккаунты из этого популярного мессенджера. Им достаточно получить номер телефона пользователя.

Как поясняют специалисты по кибербезопасности, злоумышленники просто пытаются совершить вход в аккаунт с постороннего устройства. В данном случае WhatsApp отправит на телефон пользователя специальный код по SMS. Если он его проигнорирует, хакер повторит процедуру несколько раз. Тогда администратор сам заблокирует аккаунт. Пользу от этого никому не будет. Но нанести вред миллионам людей можно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.02 / Кабмин Украины смягчил карантинные ограничения для массовых мероприятий

20.02 / Мнения: Навальный проявил себя как настоящий Антихрист

14.10 / Лавров сказал, в каком случае придется «слушать Шойгу»

16.10 / Мэр Умани сообщил, что выздоровел от СОVID-19

06.08 / Лукашенко поручил пригласить в Белоруссию генпрокуроров РФ и Украины

04.10 / “Мы были очень обеспокоены”. В Белом доме показали, как Трамп работает из госпиталя, и рассказали о его здоровье

23.09 / Россиянина продержали в рабстве на польской ферме больше 20 лет

02.11 / Пугавшие людей похоронными венками «коллекторы» попали под суд в Новосибирске

22.10 / Times – «демографические ямы» мешают России преодолеть кризис

02.01 / Путин назначил нового спецпредставителя по демаркации границы со странами СНГ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика