Киев потребовал от США разместить ЗРК Patriot на Украине

Американские ЗРК Patriot должны быть на Украине, которая «держит оборону против России», сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

По его словам, Украина «держит оборону не только для себя, но и для Запада». «А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие – в Польше», – сказал он. Ермак заявил: «Они должны быть здесь», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Time.

Еще в 2018 году минобороны Украины предложило использовать бюджетные средства в целях покупки американских систем ПРО Patriot.