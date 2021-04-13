 

Киев потребовал от США разместить ЗРК Patriot на Украине

13.04.2021, 7:02, Новости дня
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Американские ЗРК Patriot должны быть на Украине, которая «держит оборону против России», сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

По его словам, Украина «держит оборону не только для себя, но и для Запада». «А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие – в Польше», – сказал он. Ермак заявил: «Они должны быть здесь», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Time.

Еще в 2018 году минобороны Украины предложило использовать бюджетные средства в целях покупки американских систем ПРО Patriot.



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