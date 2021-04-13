 

Зеленский заявил об «испытании» Запада Россией

13.04.2021, 7:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что РФ якобы устроила «испытание» для стран Запада в вопросе поддержки Киева.

По его версии, российская сторона якобы хочет «поднять градус настолько, чтобы показать, что Запад будет колебаться в вопросе поддержки Украины». Как считает Зеленский, Москва решила продемонстрировать, что на Западе «не считают» Украину «партнером». «Это своего рода испытание», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Time.

Напомним, главы МИД стран G7 заявили, что обеспокоены «наращиванием войск», которое, по их словам, РФ осуществляет на границе с Украиной и в Крыму. Москва подчеркивала, что РФ вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.02 / Видео: Зеленский стал диктатором

18.11 / Вице-президент Немецкого союза учителей – ложные представления о толерантности создали в школах почву для экстремизма

17.09 / В Индии число инфицированных коронавирусом превысило 5 млн

03.10 / Оппозиция предложила белорусам перекладывать продукты в магазинах

17.08 / Лукашенко предостерег белорусов от участия в «санитарном кордоне» против России

03.11 / Жителям Небраски советуют не голосовать на выборах президента США

11.08 / Названо число причастных к терроризму мигрантов, которые пытались попасть в Россию

07.04 / В МВД разъяснили возможные изменения в паспортах россиян

28.03 / Банк Англии анонсировал банкноту в £50 с математиком Тьюрингом. Во время Второй мировой он взломал нацистские шифры

04.01 / США из-за «угроз» Ирана оставили на Ближнем Востоке авианосец «Нимиц»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика