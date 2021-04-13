Зеленский заявил об «испытании» Запада Россией

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что РФ якобы устроила «испытание» для стран Запада в вопросе поддержки Киева.

По его версии, российская сторона якобы хочет «поднять градус настолько, чтобы показать, что Запад будет колебаться в вопросе поддержки Украины». Как считает Зеленский, Москва решила продемонстрировать, что на Западе «не считают» Украину «партнером». «Это своего рода испытание», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Time.

Напомним, главы МИД стран G7 заявили, что обеспокоены «наращиванием войск», которое, по их словам, РФ осуществляет на границе с Украиной и в Крыму. Москва подчеркивала, что РФ вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.