Apple разрабатывает два устройства для умного дома

Два новых универсальных устройства разрабатывают сейчас специалисты американской компании Apple. Одно из них – гибрид телеприставки и аудиоколонки, оснащенный голосовым помощником.

Данное устройство уже почти на выходе, сообщают источники. Оно позволит создать современную домашнюю мультимедийную систему с голосовым помощником Siri.

Также в компании разрабатывают умный дисплей, который должен составить конкуренцию Amazon Echo Show 5. Кроме экрана, в устройстве есть умная колонка. Система поможет управлять всеми гажетами смарт-помещения. О сроках выхода данных разработок на рынок пока ничего не сообщается. В общем, неизвестно даже, пополнят ли они список продукции, выпускаемой серийно.