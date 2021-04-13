 

Samsung представит новые модели смартфонов Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 2

13.04.2021, 6:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как стало известно из достоверных источников, южнокорейская компания Samsung летом текущего года планирует представить две новые модели складных смартфонов. Речь идет о Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 2, уточнят эксперты.

Специалисты предполагают, что оба гаджета будут оснащены подэкранными камерами, установленными с лицевой стороны аппаратов. Напомним, что 2-е поколение смартфонов Galaxy Z Fold корейский производитель представил примерно полгода назад.

Новые смартфоны получат гибкие экраны. Также пользователям предложат в комплекте стилусы S Pen. Предполагается, что новые смартфоны получат не самые емкие аккумуляторы – всего на 4380 мАч. У нынешних батарей показатели немного выше.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.03 / Убийство Хангошвили в Германии. Украинские правоохранители нашли улики, подтверждающие личность киллера – СМИ

15.09 / В Кремле раскрыли итоги встречи Путина и Лукашенко

15.02 / Daily Mail – сотни мигрантов из Лондона получили бесплатную вакцину быстрее групп риска

05.09 / Samsung презентовал самую дорогую версию смартфона Galaxy Z Fold 2

09.03 / Путин подписал закон о блокировке мобильной связи в тюрьмах

21.09 / Глава Союза адвокатов РФ оценил просьбы дать Ефремову условный срок

31.08 / Разумков считает, что изменение постановления о выборах может поставить под угрозу избирательный процесс. Ранее об этом просил Кравчук

09.03 / Австралийские ученые подтвердили теоретическую возможность путешествий во времени

03.08 / Рубль вырос к доллару и евро

23.07 / В Германии «накрыли» интернет-канал военнослужащих, планировавших переворот

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика