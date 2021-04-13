Samsung представит новые модели смартфонов Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 2

Как стало известно из достоверных источников, южнокорейская компания Samsung летом текущего года планирует представить две новые модели складных смартфонов. Речь идет о Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 2, уточнят эксперты.

Специалисты предполагают, что оба гаджета будут оснащены подэкранными камерами, установленными с лицевой стороны аппаратов. Напомним, что 2-е поколение смартфонов Galaxy Z Fold корейский производитель представил примерно полгода назад.

Новые смартфоны получат гибкие экраны. Также пользователям предложат в комплекте стилусы S Pen. Предполагается, что новые смартфоны получат не самые емкие аккумуляторы – всего на 4380 мАч. У нынешних батарей показатели немного выше.