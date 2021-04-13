 

Голикова рекомендовала туристам с путевками в Турцию обменять направление

13.04.2021, 6:08, Новости дня
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Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовано временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию туристического продукта на территорию Турецкой Республики с территории Российской Федерации в этот же период [с 15 апреля по 1 июня]», – передает ее слова ТАСС.

По данным Ассоциации туроператоров России, на период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 500 тыс. россиян. Голикова рекомендовала туристам, которые уже купили путевку до 1 июня, обменять направление отдыха, передает РИА «Новости».

«Для граждан, которые уже оказались в Турецкой Республике, будет возможность как продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета, так и, приняв решение, вылететь теми чартерными рейсами, которые были спланированы в рамках их поездок. Мы эту работу соответствующим образом организуем», – добавила она.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.



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