Эксперт объяснил нападки Алиева на Армению из-за обломков «Искандера»

«Алиев – выпускник МГИМО, профессиональный международник. Его линия – способ аргументации: если РФ поставила Армении летальное оружие, которое та использовала не должным образом, то Москва больше не имеет права поставлять его Армении», – сообщил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин, комментируя заявления главы Азербайджана о применении Арменией ракет «Искандер-М».

«Страны, которые оказались в такой же ситуации что и Азербайджан, блокируют возможности военно-технического сотрудничества, указывая на то, что страна – получатель оружия использует его с нарушениями международного права, совершает военные преступления. Алиев – выпускник МГИМО, профессиональный международник. Его линия – не упрек Москве, а способ аргументации: если РФ поставила Армении летальное оружие, которое та использовала не должным образом, то РФ больше не имеет права поставлять его Армении», – считает старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин. «Это самый рациональный для Алиева вариант действий», – полагает он.

Собеседник считает, что утверждать точно, задействовал ли Ереван в Карабахе ракеты «Искандер» и какие именно: «Искандер-М» или «Искандер -Э» крайне сложно, при том, что головные части у них идентичны.

«Если бы азербайджанцы хотели подготовить провокацию и инсценировать находку обломков «Искандера», то этим бы занимались профессионалы и, наверное, они позаботились бы, чтобы все выглядело достоверно: и по характеру разлета фрагментов и по воронке от взрыва», – считает Кашин.

Эксперт допускает возможность инценировки, но, по его словам, он не видит особых противоречий и в другой версии, согласно которой, армяне от отчаяния в последние дни войны все же выпустили пару «Искандеров» по наступавшим на Шушу азербайджанским войскам. «В сети было размещено некое видео, на которой две таких ракеты ушли с одной пусковой установки. Разумеется, это видео никем не верифицировано. Но вообще я не вижу ничего особенного, в том, если Армения действительно запустило эти «Искандеры». Повлиять на ход войны ни две , ни десять ракет уже не могли, тем более с теми проблемами с разведкой и целеуказанием, которые были у армян. Ведь стрелять по движущимся войскам, это совсем не то, что по неподвижному объекту. Поэтому они могли выстрелить приблизительно – попали куда-то в «молоко», а азербайджанские саперы наткнулись на обломки и теперь Баку будет раздувать эту историю», – говорит Кашин.

Он напомнил также, что азербайджанская сторона до этого не признавала применение Арменией «Искандеров» и Ильхам Алиев даже иронизировал по этому поводу.

Комментируя, отрицание Москвой применение «Искандеров» в этой войне, собеседник считает, что российскую сторону могли ввести в заблуждение. «Ссылки на то, что пуски этих ракет не фиксировались средствами радиоэлектронной разведки – спорны. Я сомневаюсь, что на таком расстоянии и в той сложной местности можно было точно отличить запуск «Искандеров» от тех же «Скадов» и «Точки-У», которыми располагают армянские военные. Доказать или опровергнуть это точно возможно лишь в ходе непосредственной проверки нашими экспертами количества ракет на военном складе в Армении», – заключил он.

Напомним, в понедельник Ильхам Алиев на открытии в Баку Парка военных трофее заявил, что Азербайджан ждет ответа на вопрос о том, как у Армении оказались ракеты «Искандер-М», которые, по его утверждению были выпущены по городу Шуша в Нагорном Карабахе. «Это уже наглядное доказательство(…) военного преступления Армении, и мы хотим ответа, как это смертельное оружие попало в руки Армении. Пока мы не смогли получить ответ, но получим», – приводит слова Алиева ТАСС.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала версию о применении Ереваном российских ракетных комплексов «Искандер» в ходе войны в Нагорном Карабахе. Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, в частности, указал на несоответствие кассетной части ракеты и большой воронки, рядом с которой она лежит на представленных Баку фотографиях. Он предположил, что речь может идти о постановочной съемке с фрагментами «Икандеров», найденными турецкими военными в Сирии и специально привезенных в Карабах для инсценировки.

Напомним, бывший министр обороны Армении Давид Тоноян отказался сообщать, применяла ли армянская сторона во время войны в Карабахе ракетные комплексы «Искандер». «Я не собираюсь раскрывать государственную тайну», – цитировало экс-главу военного ведомства агентство «Спутник Армения».

В то же время, Москва же, как и ранее, опровергает использование армянской стороной ракет «Искандер ». Комментируя сообщения Баку о находке обломков ракет в зоне конфликта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул: комплексы «Искандер» не применялись в ходе обострения ситуации в Нагорном Карабахе. До этого аналогичные объяснения давал Генштаб России.