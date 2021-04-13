 

Возле станций МЦД-2 “Красный Балтиец” и “Гражданская” построят пешеходные переходы

13.04.2021, 5:56, Разное
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Московские центральные диаметры появились в Москве в конце 2019 года. Тогда железнодорожный транспорт получил второе дыхание. Платформы стали красивыми мини-вокзалами с удобными пересадками на метро и станции Московского центрального кольца. Единая платежная система делает МЦД еще удобнее.

Диаметрами пользуются как жители столицы, так и Подмосковья. МЦД стали неотъемлемой частью московской агломерации, их востребованность, которая непрерывно растет, подтверждает важность проекта.

Раньше горожане добирались до железнодорожных станций через гаражи, по плохим тротуарам, которые к тому же были недостаточно освещены. Сегодня эти места становятся красивыми и ухоженными, а путь до станций МЦД – еще комфортнее и быстрее.

Например, скоро около станций МЦД-2 “Красный балтиец” и “Гражданская” появятся два пешеходных перехода. Они являются частью проекта планировки территории Курско-Рижского диаметра, связывающего поселок Нахабино и город Подольск через центр столицы.

По словам председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлианы Княжевской, станция “Красный балтиец” будет реконструирована, а “Гражданская” – перенесена для удобства жителей районов, находящихся слишком далеко от МЦД-2.

Два внеуличных перехода через железнодорожные пути в направлении Большого Коптевского проезда и улицы Черняховского сделают путь пассажиров к парковой зоне безопаснее и комфортнее. Помимо этого, улицу Складочную сделают пешеходной. Там же появится навигация и обустроят зоны для отдыха.

Пассажиров также порадуют новыми маршрутам общественного транспорта. Вдоль 2-го Амбулаторного проезда, 1-й улицы 8-го Марта, улицы 8-го Марта, Чуксина тупика и улицы Добролюбова обустроят 15 остановок. Также появятся велопарковки и велодорожки.

Стоит отметить, что Тимирязевский район быстро развивается. Там было благоустроено четыре сквера, 119 детских площадок и 81 двор. Также создано 15 мест для занятий спортом и три зоны отдыха, озеленено свыше 700 тысяч квадратных метров газонов и разбито почти семь тысяч квадратных метров цветников и клумб.

Кроме того, в этом районе столицы высажено 8,2 тысячи деревьев и кустарников, отремонтировано 799 подъездов, установлено 269 фонарей и открыто 10 новых маршрутов общественного транспорта. Стоит отметить и благоустройство территории девяти школ, 11 детских садов, парка “Дубки” и строительство четырех корпусов кадетской школы.



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