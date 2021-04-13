Путин освободил от должности первого замдиректора ФСИН Анатолия Рудого

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте портала правовой информации.

Решение вступило в силу с 12 апреля. Анатолий Рудый работал первым заместителем главы ФСИН с марта 2014 года. В 1994–2012 годах он занимал различные должности в Государственной фельдъегерской службе России.

В марте 2020 года Путин подписал указ об увольнении заместителя директора ФСИН Валерия Максименко, который ранее признался в чувстве стыда за коллег. Заявление об отставке он подал по собственному желанию. В конце ноября Максименко был задержан, а затем арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК).

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