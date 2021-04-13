 

Путин освободил от должности первого замдиректора ФСИН Анатолия Рудого

13.04.2021, 5:20, Разное
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Президент РФ Владимир Путин освободил от должности первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте портала правовой информации.

Решение вступило в силу с 12 апреля. Анатолий Рудый работал первым заместителем главы ФСИН с марта 2014 года. В 1994–2012 годах он занимал различные должности в Государственной фельдъегерской службе России.

В марте 2020 года Путин подписал указ об увольнении заместителя директора ФСИН Валерия Максименко, который ранее признался в чувстве стыда за коллег. Заявление об отставке он подал по собственному желанию. В конце ноября Максименко был задержан, а затем арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК).

Источник: Новая газета



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