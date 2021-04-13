Путин освободил от должности первого замдиректора ФСИН Анатолия Рудого
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Президент РФ Владимир Путин освободил от должности первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте портала правовой информации.
Решение вступило в силу с 12 апреля. Анатолий Рудый работал первым заместителем главы ФСИН с марта 2014 года. В 1994–2012 годах он занимал различные должности в Государственной фельдъегерской службе России.
В марте 2020 года Путин подписал указ об увольнении заместителя директора ФСИН Валерия Максименко, который ранее признался в чувстве стыда за коллег. Заявление об отставке он подал по собственному желанию. В конце ноября Максименко был задержан, а затем арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК).
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Источник: Новая газета
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