Мнение: Госдеп поздравил неизвестного американского космонавта с первым полетом в космос
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Оцените уровень толерантности поздравления Госдепа США с 12 апреля.
Международный день полета человека в космос. Что же это за человек и из какой страны полетел? Судя по всему, неизвестный американский космонавт, благодаря международному сотрудничеству.
Как же у них до сих пор пригорает, что не они были первыми.
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Источник: Colonel Cassad
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