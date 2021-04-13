Мнение: Госдеп поздравил неизвестного американского космонавта с первым полетом в космос

Оцените уровень толерантности поздравления Госдепа США с 12 апреля.

Международный день полета человека в космос. Что же это за человек и из какой страны полетел? Судя по всему, неизвестный американский космонавт, благодаря международному сотрудничеству.

Как же у них до сих пор пригорает, что не они были первыми.

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