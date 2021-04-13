 

Мнение: Госдеп поздравил неизвестного американского космонавта с первым полетом в космос

13.04.2021, 5:18, Разное
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Оцените уровень толерантности поздравления Госдепа США с 12 апреля.
Международный день полета человека в космос. Что же это за человек и из какой страны полетел? Судя по всему, неизвестный американский космонавт, благодаря международному сотрудничеству.
Как же у них до сих пор пригорает, что не они были первыми.

Источник: Colonel Cassad



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