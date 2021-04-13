 

В США опубликовали первый прогноз погоды на Марсе

13.04.2021, 5:16, Новости дня
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Данные, полученные с марсохода Perseverance, позволили американским специалистам составить и опубликовать первый в истории прогноз погоды на Красной планете.

Как сообщили в НАСА, необходимые данные собирали при помощи системы датчиков MEDA. В прогнозе содержится информация о температуре атмосферного воздуха, а также давлении. В частности, ожидалась температура минус 20 градусов по Цельсию. Правда, когда наступила дата, на которую был составлен прогноз, оказалось, что она падала ниже на 5,5 градусов. Атмосферное давление в этот день составило 718 Паскалей.

Напомним, что данный аппарат был доставлен на поверхность марса 18 февраля текущего года. Сейчас он находится в районе кратера Езеро.



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