 

Нидерланды сочли нежелательной денонсацию Россией налогового соглашения

13.04.2021, 5:14, Новости дня
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Пресс-секретарь министерства финансов Нидерландов Ремко Раус прокомментировал решение кабмина РФ о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения.

Раус заявил, что его страна считает «нежелательными последние шаги» Москвы по расторжению соглашения. Нидерланды «попытаются продолжить диалог». Он сообщил, что предложение РФ об изменении соглашения «имеет серьезные неблагоприятные последствия» для бизнеса и экономических отношений двух стран. В связи с этим Нидерланды «направили встречное предложение». Нидерланды считают, что оно «учитывало интересы реального бизнеса, равно как и интересы» России. Указывается, что «в нем содержался ряд эффективных мер по борьбе с уклонением от налогообложения», но «согласие так и не было достигнуто».

Чтобы расторгнуть действующее соглашение, Москва «должна направить официальное уведомление Нидерландам». Пока Нидерланды его не получали. Если уведомление получат не позднее 30 июня, то уже с 1 января 2022 года «соглашение прекратит свое действие», передает ТАСС.

Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. В декабре Минфин России сообщил о запуске процесса денонсации соглашения. Как уточняло ведомство, российская сторона настаивает, что любая холдинговая компания, большая часть конечных бенефициаров которой не являются физлицами – налоговыми резидентами Нидерландов или организациями, ведущими реальный бизнес в этой стране, не может претендовать на налоговые преференции в рамках соглашения.



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