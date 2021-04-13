В РПЦ указали на ЛГБТ-цензуру

Мировые технологические компании применяют цензуру по отношению к христианским работам на тему смены пола, сообщил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотнощениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В Telegram он ссылается на опубликованный исследователями из калифорнийского Napa Legal Institute доклад. Легойда сообщил, что часть инцидентов осталась «незамеченной», но некоторые «попали в топ мировых новостей». Так, Amazon отказывается продавать книги Райана Андерсона «Когда Гарри стал Салли». Андерсон высказывает «скептический взгляд на трансгендеров». Удаление книги из каталога Amazon вызвало «широкую негативную реакцию представителей христианского сообщества и приверженцев консервативных ценностей», но книгу не вернули в каталог. Позднее компания решила «не продавать книги, которые представляют ЛГБТК-идентичность как психическое заболевание».

Как указывает Легойда, Amazon получил «оправдание для цензуры любого контента, представляющего традиционный христианский взгляд на вопросы, связанные с определением пола». В результате религиозные издатели и авторы оказываются «затруднительном положении, особенно если они пишут о вопросах, имеющих отношение к ЛГБТ». Позиция Amazon «накладывает ограничения на выражение христианской позиции», передает РИА «Новости».