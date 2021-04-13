 

Спасшего девушку из рабства россиянина хотят посадить в тюрьму

13.04.2021, 5:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Лидера волонтерской организации по борьбе с рабством “Альтернатива” Олега Мельникова обвинили в насилии и грабеже. К таким последствиям привела операция по спасению девушки, которую насильно удерживали и заставляли заниматься проституцией в Обнинске.

Узнав об этом вопиющем случае члены “Альтернативы” обратились в местную полицию, однако правоохранители принимать у них заявление не стали. Свое бездействие стражи порядка объяснили тем, что волонтеры не знаю фамилии находящейся в сексуальном рабстве девушки.

В итоге рабыню из заточения все равно спасли, но без привлечения полицейских. Это произошло еще 1 марта. “Спустя долгое время ее бывшая сутенерша со своей коллегой написали на нас заявление”, – рассказал Олег Мельников. Она обвинила волонтеров в том, что те похитили у нее кнопочный телефон.

При этом выяснилось, что заявительниц для написания заявления специально привезли сами сотрудники полиции. “Интересно работает обнинская полиция: вместо того, чтобы пресечь реальное преступление, что заняло бы от силы час, они готовы долго потеть над подготовкой фальсифицированного уголовного дела в отношении меня и еще одного нашего активиста”, – заметил лидер движения “Альтернатива”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.08 / 37-летнюю Ходченкову без макияжа сравнили с подростком: Как девочка

08.09 / Мнение: О евро по 90 и долларе по 100

18.03 / Ученые обозначили главное препятствие к путешествиям на другие планеты

23.10 / Сечин призвал мир объединиться для победы над коронавирусом

16.10 / В ЦАР высоко оценили подаренные Россией БРДМ-2

28.02 / Российским чиновникам дадут возможность оценивать эффективность граждан

08.02 / Милонов потребовал убрать из учебников упоминания о Писистрате и Гей-Люссаке

10.10 / Названо способное защитить от рака и болезни Альцгеймера растение

14.12 / Они зачищали Родину

21.12 / Как оградить себя от Регины? – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика