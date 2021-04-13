Божья тварь

Священника РПЦ обвиняют в убийстве собаки на глазах детей.

«Ищем свидетелей. 08.04.2021 в городе Кировск во время тренировки младших групп детских горнолыжных школ, примерно с 17:10 по 17:20 из огнестрельного оружия была убита любимица детей и многих посетителей горнолыжного комплекса собака Фрося». Сообщения о гибели животного появились в зоозащитных пабликах Мурманской области, которые в последнее время переполнены свидетельствами жестокого обращения и просто живодерства. Однако личность предполагаемого стрелка сделала этот случай из ряда вон выходящим. Очевидцы происшествия указали на местного священника, который был недоволен поведением собаки, лаявшей на его сына.

Фрося. Фото из соцсетей

«Фросе был год. Мой напарник, Саня, нашёл ее в подъезде щенком и взял домой. С ней и на работу ходил — чего ей дома сидеть? Ходила в наморднике, ни разу никого не укусила. Ее любили все, дети особенно». Иван Воронцов, оператор канатной дороги горнолыжного комплекса «Кукисвумчорр» говорит с трудом. Собака умерла у него на руках.

В тот вечер, вспоминает Иван Васильевич, детей на склоне было особенно много, человек 20-25 дошколят стояли на помосте у подъёмника. Много было и родителей.

«Дорога работала, поднимала детей, и вдруг я услышал хлопок. Я сразу посмотрел на дорогу — мало ли что. Все работает. Хлопок был непонятный какой-то. А Фрося лежала метрах в пятидесяти, она с детьми до этого играла, бегала. Но когда прозвучал этот хлопок, я голову повернул, смотрю — она кувыркается и сползает чуть ниже по склону. А за ней тянется кровавый след. Я сразу выключил подъёмник и побежал туда. Когда подбежал, намордник снял, а у неё уже было патологическое дыхание. Я на скорой раньше работал, знаю: это когда вдох делает, а выдыхает не сразу, не может выдохнуть, длительная задержка. И вот так она два раза вздохнула — и все. Умерла. Я на коленях перед ней стоял. Потом встал, закричал, извините, конечно: «Сволочи, что творите?!» Саньку по рации крикнул:

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«Фросю твою убили». Он пришёл, а я пошёл вниз, включил канатку снова. Все длилось минут десять. Дети плакали, смотрели на этот кровавый след».

Очевидцы происшествия свидетельствуют: расстреляли собаку на глазах у детей, но с дальнего расстояния, с автопарковки. На записях камер, по словам Ивана Воронцова, видно стрелка и его машину. Стрелка люди узнали: по их словам, это Константин Кузнецов, священник Успенской церкви города Апатиты.

Фото из соцсетей

«Это маленький приход между Кировском и Апатитами, — поясняет Иван Васильевич. — Там был один жилой дом, его переделали под церковь. Вот оттуда священник. Он часто у нас бывает, сам катается, и дети занимаются, мальчик и девочка. В тот день тоже его сын был, но как-то быстро исчез, всего пару раз поднялся. Я сначала на туристов подумал, в голову бы не пришло, что это священник».

По словам работников комплекса,

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семья Кузнецовых была единственной, кого Фрося не принимала — лаяла на сына священника. Не возлюбил батюшка и вторую, более крупную собаку у подъёмника — Грома,

которого работники держали на привязи. Воронцов видел, как Кузнецов-старший замахивался на пса, вспоминает, как сделал Кузнецову замечание. Никаких инцидентов с собаками до сих пор здесь не было: ни нападений, ни укусов, ни жалоб от родителей маленьких горнолыжников.

«У Фроси фишка была: она хватала зубами бугель подъёмника и на нем поднималась. Все хлопали в ладоши, фотографировали ее. И летом она здесь бывала, травку щипала. Гром очень скучает теперь, ищет ее. Мы сами два дня плакали. А Саня-хозяин не смог быть один — сразу взял бездомную собачку с передержки, она теперь с нами. Евой назвали», — Иван Васильевич не может понять, как человек, который утром произносит проповеди, вечером мог расстрелять живое существо. «А как же заповедь «Не убий»? — спрашивает Воронцов.

Камер наблюдения на комплексе много. Сотрудники надеются, что записей хватит для доказательства вины убийцы. Полицию они вызвали сразу, криминалисты осмотрели место происшествия, участковый опросил хозяина собаки, труп забрали. В областном УМВД «Новой» подтвердили, что проверка по факту случившегося проводится, назначены экспертизы. Работники комплекса опасаются, не уйдёт ли виновный от ответственности: они утверждают, что некоторым очевидцам поступали звонки с предложением не давать показания против предполагаемого виновника.

Константин Кузнецов. Фото из соцсетей

Константин Кузнецов после случившегося на склоне не появлялся. «Ему лучше из города уехать, город маленький, люди крайне возмущены», — бросает Воронцов. И добавляет: молодого священника на склоне знали хорошо, часто видели в баре, а том числе Великим постом.

Мобильный телефон Кузнецова, доступный в интернете, заблокирован, как и его страница «ВКонтакте». К паблику Успенской церкви в соцсети доступ тоже ограничен, по телефону в храме отвечают, что не знают, появится ли батюшка.

В Мурманской и Мончегорской митрополии «Новой» пояснили, что от исполнения обязанностей Константин Кузнецов временно отстранён распоряжением митрополита Митрофана — до завершения проверки полицейскими. Решение о дальнейшей карьере священника будет принято сообразно ее итогам. При этом в митрополии подчеркнули: лишение жизни живого существа, если причастность к нему иерея будет доказана, однозначно ставит точку в его священническом служении.

Иерей Константин Кузнецов родился в Апатитах, кандидат в мастера спорта по горным лыжам. В 2004 году рукоположен в сан диакона.

Татьяна Брицкая

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