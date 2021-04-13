Мнение: Коротко о разном. 12.04.2021

Коротко о разном.

1. Россия и Турция с 15 апреля практически останавливают авиасообщение до 1 июня. Останется только два рейса с ограничениями. В конце мая будет рассматриваться вопрос – продлевать ли запрет или же отменять. Туристическая отрасль Крыма в тайне надеется, что продлят до конца лета.

Причина запрета банальна – Турцию догнала очередная волна коронавируса, в результате чего "друг Реджеп" по заболеваемости у себя в стране вырвался в число мировых лидеров. Так что ограничения выглядят вполне логичными, хотя некоторые и увязывают это с позицией Турции по Украине и Крыму – Эрдогану снова посылают намек, что его туристический сектор вновь может пострадать.

Вместе с тем сняли санкции с части азербайджанских производителей помидоров введенные еще в прошлом году. Толстый намек на то, что какие-то проблемные вопросы с Алиевым все-таки порешали, хотя вопрос о наказании виновных за сбитый Ми-24 по-прежнему висит в воздухе.

Азербайджан в свою очередь продолжает давить на Армению по поводу "Искандера".

2. В Иране на ядерном объекте в Натанзе произошла диверсия со взрывом. Американские СМИ и МИД Ирана заявили, что за терактом стоит Израиль. Позже, Израиль это косвенно подтвердил, заявив, что "не позволит Ирану иметь ядерное оружие". Иран пообещал ответить и опроверг заявления о том, что взрыв парализовал производство урана. По заявлению Ирана, производство продолжается и будет продолжаться.

Прямых ответов от Ирана я бы не ждал – наверняка будут какие-то непрямые действия на одном из ТВД. Возможно, снова долбанут по НПЗ в Саудовской Аравии или обстреляют американские базы в Ираке.

В целом, ничего нового. Кроме того, Иран приостановил сотрудничество с ЕС ввиду ввода новых персональных санкций Евросоюзом. По ядерной сделке пока тупик.

3. В Эквадоре на выборах победил проамериканский кандидат Лассо, а кандидат от местных левых проиграл и признал поражение. Это чтобы латиноамериканские левые совсем не расслаблялись после череды успехов в Аргентине, Боливии, Венесуэле и Чили. США явно настроены продолжать курс на сдерживание "розового прилива 2.0" и попытки переломить негативные тренды 2020-2021-го годов, когда правые потерпели целый ряд болезненных неудач.

4. В Белоруссии отключили "Евроньюс" под предлогом окончания лицензии, которую не продлили. Просто еще один элемент фрагментации информационного пространства. Кроме того, в Белоруссии завели уголовные дела на руководителей денежных фондов, куда собирали деньги на поддержку протестов против Лукашенко. Белорусские органы почему-то упустили возможность завести уголовное дело за разворовывание собранных на протесты средств. Было бы комично, если бы силовые структуры Батьки на полном серьезе расследовали бы воровство денег собиравшихся на свержение Батьки.

Судья – Подсудимый, для чего вы собирали деньги в свой фонд?

Обвиняемый – На борьбу с кровавым режимом Лукашенко!.

Судья – Подсудимый, а зачем вы украли деньги на борьбу с кровавым режимом Лукашенко?

Обвиняемый – Я, того, этого…у нас демократия, все брали и я брал.

5. Согласно отчету СГБ Латвии, в стране среди молодежи распространяются идеи социализма и коммунизма. Местное гестапо считает, что это от того, что молодежь не знает о "страшных преступлениях коммунистического режима", поэтому поддается коммунистической пропаганде. Странно, 30 лет визжат про "ужасы ГУЛАГа и НКВД", а потом выясняется, что "молодежь не знает". В общем, гестапо высказывает сомнения в эффективности местного министерства пропаганды и эпигонов доктора Геббельса.

PS. Сегодня кстати еще одна немаловажная дата.

3 года назад завершилась операция "Дамасская сталь" и освобождение Восточной Гуты, бои за которую шли несколько лет. Подробно об операции пишет автора канала "Астра Милитарум" https://riafan.ru/1422965-operaciya-damasskaya-stal-kak-zakonchilis-shestiletnie-boi-v-vostochnoi-gute

В свое время немало времени и постов посвятил этим боям. Джобар, Хараста, Дума, Рейхан, Восточная Гута…

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