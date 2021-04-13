 

В Китае строят уже пятый космодром

13.04.2021, 4:22, Новости дня
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В Китае начато строительство уже пятого космодрома, на что до 2025 года будет потрачено не менее трех миллиардов американских долларов. По словам чиновников КНР, еще один космодром понадобится стране для развития инфраструктуры на орбите Земли.

Новый космодром появится в провинции Сяншань, которая находится примерно на той же широте, что и американский Канаверал. Отсюда, по словам специалистов, можно будет запускать в среднем по сотне ракет за год.

Также представители китайских властей сообщают, что до конца десятилетия страна намерена существенно увеличить число коммерческих запусков в космос. Спрос на орбитальные спутники сейчас очень велик, утверждают они. Также понадобятся ракеты большой и средней мощности. Напомним, что в прошлом году КНР осуществил 39 космических запусков.



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