 

В РФ рассказали о методах прогнозирования природных катаклизмов

13.04.2021, 4:22, Новости дня
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Российские ученые напомнили, что еще в 1967 году на орбиту были запущены первые метеорологические спутники. Пионерами стали «Космос-144» и «Космос-156», уточняют эксперты.

Это событие дало мощный толчок к развитию науки по прогнозированию погодных условий на поверхности Земли, а также космических катаклизмов, уточняют специалисты. Затем появилась советская система «Метеор», у которой были такие же задачи, только ставили их шире, чем для первых спутников.

А вообще, наблюдения из космоса дают бесценную информацию метеорологам. Они позволяют получить общую картину происходящего в атмосфере и сделать наиболее точные расчеты. Одно из последних достижений РФ – запуск на высокоэллиптическую орбиту спутника «Арктика-М».



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