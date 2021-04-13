Стрельбу в школе в США устроил ученик

Стрельбу в школе в Ноксвилле (штат Теннесси, США) начал один из учащихся, сообщило местное бюро расследований.

Полиция получила сообщение, что потенциально вооруженный человек закрылся в школьном туалете. Прибывшие на место полицейские приказали ему выйти из туалета, он отказался, передает РИА «Новости».

В ответ на попытку полиции попасть туда, он открыл огонь. Полицейский выстрелил в ответ. «Подозреваемый погиб на месте, было установлено, что он являлся учеником», – приводит ТАСС текст сообщения бюро расследований.

Напомним, стрельба произошла в школе Austin-East Magnet. Полиция сообщала, что один человек погиб, еще один задержан. Офицер полиции Ноксвилла получил ранение.