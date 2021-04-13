 

Иран потребовал от США прекратить потворствовать терроризму

13.04.2021, 4:20, Новости дня
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США должны прекратить использовать экономический и ядерный терроризм в качестве рычагов в переговорах, сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Руководитель иранского внешнеполитического ведомства направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо в связи с инцидентом на ядерном объекте в Натанзе, передает РИА «Новости».

По его словам, если Вашингтон хочет избежать «тяжелых последствий от глупых авантюр со стороны своих террористов-марионеток», США не следует считать «незаконные меры» рычагами в переговорах. В частности, речь идет об «экономическом терроризме, которым занимался Трамп (и который продолжает нынешняя администрация США)», и о «недавнем ядерном терроризме». Иран призвал США «отменить все введенные, повторно введенные или измененные с момента принятия СВПД санкции».

Зариф подчеркнул, что его страна «оставляет за собой право в соответствии с международным правом принимать все необходимые меры для защиты своих граждан, интересов и объектов от любых террористических или подрывных действий». Он отметил, что Иран учитывает «длительный опыт проведения израильским режимом диверсионных операций против мирной ядерной деятельности» Тегерана, включая «трусливые убийства нескольких иранских ядерных и других ученых» и «американо-израильскую кибероперацию» с использованием вируса Stuxnet.

В связи с этим Иран призвал «международное сообщество должно решительно осудить» новый «акт ядерного терроризма и привлечь виновных и их сообщников к ответственности». Он заверил, что Тегеран заменит все поврежденные центрифуги на еще более совершенные. «Даже самые безумные преступники … скоро поймут, что они никогда не должны угрожать иранцам», – сообщил он.

Однако Зариф отметил, что Иран не берется выносить окончательные суждения о том, кто был виновен в аварии на ядерном объекте в Натанзе. При этом он напомнил, что «ряд официальных лиц израильского режима с осени 2020 года публично и открыто угрожали провести такие операции». стремясь сорвать возвращение к ядерной сделке. Инцидент на ядерном объекте в Натанзе мог обернуться гуманитарной и экологической катастрофой, написал глава МИД Ирана.

Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади заявил, что «процесс замены поврежденных центрифуг, в том числе таким же оборудованием с большей мощностью, начался немедленно» после инцидента.



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