 

Налоговую систему в России назвали несправедливой: Выигрывают только богатые

13.04.2021, 4:08, Разное
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В четверг, 8 апреля, на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) появились данные опроса граждан. Большинство россиян (52%) назвали собственное налоговое бремя достаточным, треть (36%) – чрезмерным. И лишь единицы (1%) заявили, что отдают слишком мало налогов государству.

Результаты прокомментировали в Министерстве финансов. Представители ведомства заявили, что налоги в России – одни из самых низких в мире. Они отметили, что в России ставки НДФЛ (налог на доходы физических лиц) составляют 13% и 15%, одновременно с этим в других государствах этот показатель доходит до 35%.

Управляющий партнер юридической компании “Закон и налоги” Алексей Гатин прокомментировал слова Минфина. Эксперт уверен: россияне действительно платят много. Он рассказал, что налог 35%, о котором говорят в ведомстве, отдают в Америке лишь те, кто получает высокие зарплаты – сотни тысяч долларов.

По словам Гатина, нынешняя налоговая система в России несправедливая. Если на Западе перед налоговой отчитываются в основном только богатые граждане, то в России – и богатые, и бедные. Эксперт добавил, что если бы такая нагрузка была в США, то их бюджет недополучил бы 34% налогов.

“Так что от наших “низких” налогов выигрывают только богатые”, – заключил Гатин.



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