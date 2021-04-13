Мнение: Должна ли Украина платить за воду России

Вообще-то, между нами говоря, как-то непонятно — а почему, собственно, Россия должна “платить за воду”. Потому только, что вода по каналу в Крым течет с Украины? Но вот тот же Днепр вытекает из России и далее течет по Украине. Должна ли в таком случае Украина платить России за днепровскую воду?

По такой логике получается, что должна.