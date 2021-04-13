 

Мнение: Турпотоки

13.04.2021, 3:36, Разное
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Россия официально приостановила авиасообщение с Турцией. Запрет касается как чартерных, так и регулярных рейсов и будет действовать с 15 апреля по 1 июня.

Речь, конечно, идёт о выражении недовольства как итогами встречи Зеленского и Эрдогана, так и прямым участием Турции в подготовке возможного силового решения проблемы Донбасса.

Практика несимметричных ответов «сбитый самолёт – помидоры» и выглядит, и является неэффективной. Но для непрямых методов у Кремля нет интеллекта, для прямых – ресурсов. Поэтому ответы вроде нынешнего – это известная субстанция в проруби. Тактическая оттяжка времени в размен на будущую катастрофу.

Но других вариантов у Кремля нет.

Параллельно с этим Лавров заявил: “Полеты из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду могут стать реальностью уже в ближайшее время”.

Это вторая часть намёка Турции. Вам мы перекроем турпоток, а вот в Египет – откроем. Египет, между прочим, региональный противник Турции.

Если вспомнить, что как раз в ходе борьбы двух региональных группировок Египет-Саудовская Аравия и Турция-Катар был взорван российский самолёт над Синаем, то угроза российским туристам в Египте может быть крайне высокой.
Вряд ли кремлевские не понимают этих раскладов (не алгебра какая), а значит, они сознательно прикрываются российскими гражданами. Хотя кто их считать будет? Спишут в случае чего на неведомых террористов и всех делов. Уж для кого, а для Кремля ценность гражданина России равна нулю.

И, конечно, медицинская составляющая этих решений ничтожна по сравнению с политической. Коронавирус прочно занял место международного терроризма в плане обоснования политических решений.

Источник: Эль Мюрид



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