Мнение: Субъективная инфографика второй мировой войны

Прикупил на прошлой неделе вот такое вот чудо-юдо – работу французских историков "Инфографика второй мировой войны", которая как не трудно догадаться из навазания демонстрирует, чем была Вторая мировая война через призму инфографики. Изваяли какие-то французы – каких-либо работ за их авторством ранее читал.

Затея с комплексным представлением второй мировой войны через инфографику, достаточно оригинальный подход, предлагающий взглянуть на вторую мировую войну в комплексе через схемы, диаграммы и наглядную инфографику. Так сказать, для современного поколения с клиповым мышлением.

Смотрится необычно и достаточно интересно. Что портит впечатление от работы, это идеологизированные комментарии, которые в ряде моментов выглядят весьма поверхностно или просто искажают действительность.

В качестве примера промо-материалы с магазина (фоткать книгу лень).



Вот это особо улыбнуло. "Не совсем корректно называть ее переломной", а потом описывать, как вермахт после нее отказался от проведения крупных стратегических операций.

Кроме того, о том, что Германия может проиграть войну, многие генералы начали задумывать уже после поражения в битве за Москву, которая придала ускорение формированию генеральского заговора против Гитлера. Тут вообще фактическая ошибка.

И вот так постоянно.

В общем, осталось впечатление, что если бы к этой работе подключили более толковых историков, то могло получиться куда лучше, а так – имеем то что есть. Если это лучшее, что смогла родить французская историография второй мировой войны, то печаль-беда.

А так, многие схемы и картинки достаточно интересные.

В общем, однозначно рекомендовать к покупке не могу. Если решитесь, то учитывайте вышеописанные проблемы.

Плюс книга сама по себе не дешевая https://www.ozon.ru/product/infografika-vtoroy-mirovoy-voyny-lopez-zhan-bernar-vinsent-202038349/?_bctx=CAUQ1dTRDw

Как по мне, с учетом содеражния, красная ей цена, 500-700 рублей.

Если интересно, могу уделить на неделе время и пофоткать схемы и диаграммы из книги и выложить их отдельно. Пишите.

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