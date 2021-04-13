 

Инфекционист объяснил рост случаев заражения COVID в мире

13.04.2021, 3:26, Новости дня
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Рост случаев заражений COVID-19 в мире можно объяснить усталостью людей от противоэпидемических ограничений, сообщил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, отметив, что увеличение смертности связано с недостаточным охватом тестирования.

«Увеличение числа новых случаев заражения объясняется простым фактом, что не 100% населения Земли имеют естественный или искусственный иммунитет к коронавирусу. Увеличение смертности я бы, скорее всего, связал с тем фактом, что меньше охват тестирования, выявляют больше людей в стационаре с признаками инфекционной болезни и меньше – носителей», – цитирует РИА «Новости» Вознесенского.

Однозначно говорить о том, что какие-то штаммы коронавируса обладают более тяжелым течением и повышенной летальностью, как отметил инфекционист, пока нельзя. При этом подъем может объясняться и нарастающим халатным отношением людей к действующим противоэпидемическим ограничениям.

По его словам, в северном полушарии приближается теплое время года, и всем хочется побыстрее отказаться от использования средств индивидуальной респираторной защиты. «Но пока что это делать рано», – отметил Вознесенский.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире несколько недель подряд увеличивается количество инфицированных коронавирусом людей и растет смертность от этого заболевания.

На прошлой неделе Гебрейесус сообщал, что существующие вакцины от коронавируса при значительных мутациях COVID-19 могут быть недостаточно эффективны.



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