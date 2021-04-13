Эксперты оценили последствия глобального потепления для нефтегазовых промыслов РФ

Глобальное потепление провоцирует таяние вечной мерзлоты в районах, где ведется большая часть работ по добыче нефти и газа Россией. Поэтому инфраструктуру, а также трубопроводы, скорее всего, будет необходимо усовершенствовать, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.

Практически вся добыча нефти и газа в РФ ведется в регионах вечной мерзлоты, которая в связи с глобальным потеплением постепенно тает. Причем, по данным Росгидромета, в нашей стране климат теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других государствах.

«Глобальное потепление может отразиться на условиях добычи нефти и газа в России, и здесь есть несколько аспектов. Первый –это районы, которые были более труднодоступными, покрытые льдом большую часть года, станут более доступными. Это результат того, что льда в Арктике становится все меньше. Второй – могут измениться погодные условия в этих областях, но эти изменения не будут катастрофическими», – рассказывает кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Наталья Тилинина.

Также могут измениться штормовые условия в районах добычи нефти и газа, но даже это не может существенно повлиять на доступность месторождений, уверена эксперт. Кроме того, поскольку таяние происходит на континентальных областях, то это может отразиться на постройках – скорее всего, их придется впоследствии усовершенствовать.

«Не думаю, что инфраструктура как-то пострадает, но она, определенно, будет испытывать на себе некое изменение условий, в которых происходит добыча. Никаких экстремальных событий не будет. Причем мы говорим о настоящем времени, потому что уже сейчас эти условия меняются. Так, шельфовые области (место состыковки океана и суши, где в основном ведется добыча нефти) Арктики, которые были недоступны большую часть года, за исключением пары летних месяцев, все чаще и чаще становятся доступными», – говорит океанолог. В том числе, предположительно, уже через несколько десятилетий будет круглогодично доступен для судоходства Северный морской путь.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев полагает, что от изменения климата могут пострадать трубопроводы, поскольку такие объекты наиболее подвержены аварийности в условиях деградации вечной мерзлоты и потепления. «Это касается и проложенных дорог, линий электропередач, которые могут выйти из строя. Кроме того, изменения климата вызывают учащение природных погодных катаклизмов. И, если в районе, где происходит добыча нефти и газа, станут частыми ураганы и смерчи, начнутся резкие перепады температур, то это скажется, пусть и не на самих месторождениях, но на условиях работы точно», – считает климатолог.

Ранее научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова, климатолог Александр Чернокульский в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что в северной части РФ наиболее заметны изменения климата, нежели в других регионах страны. Там к концу века, предположительно, температура может увеличиться на 10–15 градусов.