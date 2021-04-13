В России за сутки коронавирус выявили у 8,3 тысячи человек

За прошедшие сутки количество россиян, подхвативших коронавирус, выросло на 8 320. Менее половины новых случаев – 13,3% – не имели клинических проявлений заболевания. Выздоровели и покинули больницы 6 656 человек, скончались от осложнений, вызванных ковидом, 277 пациентов.

Пятерка лидеров по числу случаев COVID-19 не изменилась. Первую строчку заняла Москва с 1 833 заразившимися. За столицей идут Санкт-Петербург и Московская область с 706 и 569 больными соответственно. На четвертой позиции – Ростовская область (238 случаев), на пятой – Нижегородская область (212 случаев).

Таким образом, коронавирусной инфекцией заразились 4,6 миллиона граждан. Всего вылечились 4,2 миллиона человек. С начала пандемии в стране зарегистрировали 103,2 тысячи летальных исходов. Отметим, что Россия сегодня занимает пятое место в списке стран с наибольшим числом случаев заражения.

С 18 января 2021 года во всех регионах страны началась масштабная вакцинация. Россиянам доступны три препарата на выбор – “Спутник V”, “ЭпиВакКорона” и “КовиВак”. 23 марта стало известно о том, что президент Владимир Путин привился от коронавируса. Какую вакцину выбрал глава страны, не уточняется.

На прошлой неделе в Москве был зафиксирован рост числа заразившихся. Причины подъема заболеваемости в столице Вы узнаете из этого материала.