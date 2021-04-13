Мнение: Турецко-ковидные игры

Довольно странно и даже немного жутковато наблюдать за тем, как на Западе многие страны продолжают ковидобесные камлания – словно актеры погорелого театра продолжают играть скучную пьесу в четырех актах перед пустым залом, откуда уже к третьему акту разбежались последние зрители. Например, во Франции, как ни в чем ни бывало, объявили в апреле то ли третий, то четвертый карантин, опять “комендантские часы”, запреты на выход из дома – и ничего, люди только тихо бухтят в своих бложиках фейсбука.

В Германии все еще пуще – очередные довыборы в какой-то там земле, я читал аналитику, показали, что население, скорее, хочет… не меньше, а больше карантинов! Проиграли правые партии, их голоса в основном собрали “зеленые” – то есть патентованные леваки-ковидобесы. Вот так-то. Глупо валить все на политиков – вся подлость, как обычно, сосредоточена внутри народных масс, она и питает все эти настроения “ставьте нас раком хоть каждый день, издевайтесь над нами как угодно, только дайте ЖИТЬ!!!” Мудрая Меркелиха, которая постоянно бьется с главами земель на тему “Больше, больше локдаунов! Всех запереть и не выпускать!” – просто лучше, чем они, понимает чаяния подведомственных народных масс. Трусость – вот сущность западного обывателя.

В России, в которой всем давно на ковид накласть – своя специфика. Циники во власти не видят смысла в том, чтобы кошмарить народ “как в Европе” – но прекрасно наловчились “использовать ковидную карту” для решения локальных политических задач. Например, под предлогом “санитарных ограничений” можно пресекать любую протестную и митинговую активность “по площадям”, можно растягивать “голосование” аж на неделю, а можно и индивидуально паять сроки всяческим смутьянам или сторонникам Навального.

Или вот последняя новость – закрытие авиационного сообщения с Турцией, что фактически означает срыв начала сезона с 1 мая. Еще до этого “судьбоносного решения” прошла серьезная агитационная артподготовка по основным телеканалам в “политических ток-шоу” – там с начала апреля каждый день собирались кликуши и начинали камлать, какая, дескать, “ужасная эпидемиологическая обстановка” в Турции и как же, КАК ЖЕ можно-с отправлять туда “дорогих россиян”, ведь они привезут оттуда ужасный “британский штамм”, “южноафриканский штамм” и еще кучу разных штаммов, после которых, надо полагать, Россия-то уж точно вымрет уся!

Ну и, когда публику достаточно подогрели (блогер Шулика вообще каждый день взывал к Путину, требуя “закрыть Турцию”) – свершилось! Хотя ежу понятно, что реальная цель закрытия ни к какому ковиду вообще отношения не имеет: это был удар Путина по Эрдогану, “наказание” Турции за поддержку Украины в возможной будущей войне с РФ. Путин просто отобрал у Эрдогана своих туристов (то есть нас) – и в этом нет ничего нового, он так делает далеко не впервые.

В результате у десятков тысяч (ПОПРАВКА: сотен тысяч) россиян разрушены планы на праздники, у многих зависли деньги в турфирмах – но кого это волнует? Правда, есть у происходящего и юмористический аспект: поскольку от каждого представителя “прогрессивной общественности” омерта требует одобрять ЛЮБЫЕ меры, если они “против ковида” – они теперь, с перекошенными от отвращения лицами вынуждены одобрять это решение Путина, которое, на самом деле, прямо направлено против Украины, так как ослабляет ее союзника Турцию. Но и поддерживать напрямую Турцию прогрессивная общественность тоже не может – во-первых, в силу своего органического отвращения к любым мусульманским диктатурам, а во-вторых – поскольку Турция все-таки толкает Украину к агрессивной войне (по аналогии с Карабахом). В итоге получается затык – и мы слышим с прогрессивного фланга лишь какое-то невнятное бормотание.

Лично я – против любых спекуляций на ковидной теме. Психическое здоровье всего человечества и так серьезнейшим образом подорвано всемирной вакханалией вокруг “чудовищной эпидемии”, и так вылезать из этого придется десятилетиями. С ужасом думаю прежде всего о детях, которых каждый день вижу в метро – некоторых “заботливые” мамаши упаковывают в маски, не позволяя даже нос из-под них высунуть! Так и едут несчастные крохи, в масках до бровей, от станции к станции. Кто из них вырастет? В лучшем случае – поколение иппохондриков и астматиков, людей, которые будут в буквальном смысле БОЯТЬСЯ ДЫШАТЬ…

Тьфу. Показательный коммент от френда из Нью-Йорка. Был нормальный человек, мою книгу заказал по почте в 2019 году… Сегодня получаю от него коммент: “Жутко шокирует, когда на фото люди без масок”. Довели парня. Поломали КАРТИНУ МИРА.

Зря путинские играют с ковидными страшилками. Люди хрупкие. Оставили бы их уже в покое.