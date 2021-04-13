Мнение: О самоубийстве Навального

Вести с красной зоны идут медленно и неохотно. Администрация фильтрует информацию всеми доступными ей способами. А их в её распоряжении – ой, как много. И тем не менее, крупицы правды просачиваются…

Вот так же просочились они и о судьбе самого, пожалуй, громкого арестанта последнего времени – Алексея navalny Навального. Если кратко, то – всё…

Всё очень скверно. «У осужденного Навального А.А. в ходе плановой диспансеризации были выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе — высокая температура», – говорится в официальном сообщении Федеральной службы исполнения наказаний. В результате з/к Алексея Навального, отбывающего срок по делу «Ив Роше» в исправительной колонии № 2 во Владимирской области, перевели в медико-санитарную часть. Но – как респираторного больного, а не потенциально неврологического (ранее оппозиционер много жаловался на боли в спине, онемение ног и проблемы со сном.

Впрочем, диагноз ничего не изменил бы, ибо медсанчасть в той колонии — это всего лишь помещение, в котором фельдшер работает. Врачей там нет. А если и приезжают врачи, то они прибывают из МСЧ №33 из Владимира. По особым случаям.

В общем, этот эпизод органично дополняет картину «пыток», которым арестант №1 методично подвергается с момента своего триумфального возвращения в Россию после феноменального воскрешения в Германии, где он проходил лечение от последствий громкого отравления в Сибири. Хотя, если быть совершенно честным, всё происходящее с Алексеем Навальным в ИК-2 УФСИН России по Владимирской области – абсолютно рядовое дело для пенитенциарной системы современной России. О порядках в которой, несмотря на вечное «от сумы да от тюрьмы не зарекайся», и знать не желала прогрессивная российская общественность. И для неё всё происходящее сейчас за колючей проволокой стало едва ли не откровением.

Повторюсь, это обычные зоновские порядки, совершенно в рамках действующего законодательства. Которое в таких случаях на все 101% – «что дышло». И под которым ходят сотни тысяч россиян в местах лишения свободы. Почему либеральная #оппозиция прежде закрывала на всё это глаза, несмотря на злоключения социально близкого Никиты Белых (к слову, благодетеля Алексея Навального), Бог весть. Но и сейчас, когда открыты вежды, катарсиса не произошло.

Например, как-то не очень принято интересоваться, а кто же подтолкнул Алексея Навального к самоубийственному решению вернуться в Россию три месяца назад? Чем руководствовались эти люди? Как убеждали своего патрона, что «#Путин испугался». Что «он не осмелится». Что «народ поднимется». Что #победа – она вот, рядом, на блюдечке…

И даже если допустить, что это он сам всё решил – почему не отговорили, не переубедили, не рассказали правду? Не потому ли, что верны слухи, циркулировавшие задолго до памятного отравления, о желании «соратников» аккуратно слить своего вождя, слишком, по их мнению, перетянувшего на себя одеяло (и денежные потоки)?

Впрочем, это внутренняя кухня, в которой разбираться – только пачкаться. Есть вопрос и серьёзнее.

ОК, вот сейчас «навальной» оппозиции наконец-то открылась истина: тюрьма в России – ад для либерала. И что дальше?

Прочтение этой заметки до конца займёт минут пять от силы. За это время как минимум один российский предприниматель получит надуманное обвинение в нарушении закона и неиллюзорную возможность оказаться на зоне в точно таких же условиях, как и Алексей Навальный (если верить статистике #бизнес-омбудсмена Бориса Титова). Впрочем, многие уже после пары дней в СИЗО успевают договориться – и ценой утраты бизнеса выкупают себе свободу. Хуже тем, у кого таких возможностей нет: по оценкам адвоката Вадима Клювганта, каждые шесть минут в России под стражу или под домашний арест берут одного невиновного – с реальной перспективой получить реальный срок.

Прежде борцы с Режимом™ как-то ухитрялись закрывать на всё это глаза. Теперь это уже неудобно. Однако, во всех новостях: Навальный-Навальный-Навальный – и ни полслова о его собратьях по несчастью, число которых исчисляется десятками тысяч (это лишь о тех, кто уехали на зону без объективных доказательств их вины или получили срок там, где могли бы отделаться денежным штрафом, исправительными работами, либо условным наказанием). Немудрено, что россияне, основная масса которых относится к сидельцам всё же сочувственно – одни мешки женских писем на зоны чего сто́ят, – полагают нынешнее наказание Алексея Навального суровым, но справедливым. Такого мнения придерживаются даже больше, чем двое из трёх – почти 71%, по данным иноагента Левада. Более правильные социологи наверняка получили бы и более высокий результат.

И вот в такой ситуации российская #оппозиция говорит лишь об одном Алексее Навальном. То есть, повторяется подход и кастовый, и клановый. Как было в «деле Ивана Голунова», которому опера́ полиции подкинули наркотики, предположительно, по заказу сверху: журналистская и либеральная тусовки страшно возбудились, отбили коллегу – а там хоть трава не расти, и пофиг, что по народной 228-й без вины садятся десятки тысяч россиян в год. Как было и в других аналогичного типа прецедентах, когда из лап системы с боем выцарапывали очередного своего – и успокаивались насчёт всех остальных.

Ну, пусть для профсоюза это и годится. Но вот оппозиционность уже подразумевает системность, а никак не эксклюзивность для своих. Что #народ прекрасно понимает, говоря о справедливости мытарств Алексея Навального – быть может, поумнеет…

По всем признакам, решение «оппозиционера №1» вернуться в Россию вопреки всем предупреждениям было самоубийственным – для человека. А вот эта нынешняя клановость во всём, от медиа-поддержки, которой нет и не может быть у простого невинно осу́жденного, до инстаграм-сессий «заключённого №1» из колонии, не является ли уже и политическим самоубийством Алексея Навального, обнуляющим все его электоральные перспективы?

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