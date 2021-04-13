Мнение: Безумство храбрых

США должны более четко обозначить свою позицию относительно вступления Украины в НАТО, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, просто слов поддержки недостаточно.

«Если они (США.— “Ъ”) видят Украину в НАТО, то они должны заявить об этом прямо и сделать это. Не ограничиваясь просто словами»,— сказал господин Зеленский CNN.

Это еще не бунт на корабле, но явно не прежнее подобострастие. Киев прекрасно понимает, что Турция и США находятся в достаточно непростом противоречии по Украине, а потому пытается встроиться в это противоречие и поиграть в балансы. Кстати, не самая глупая попытка для объекта чужой политики. Политическая субъектность, пусть и ограниченная — это как раз самостоятельные действия и создание своих собственных балансов. Пусть даже скромных.

Без сомнения, встреча Зеленского и Эрдогана позволяет украинскому президенту слегка, пусть и без фанатизма, но подавить на Байдена. У Турции и США есть разное видение развития нынешней обстановки вокруг Донбасса. И тому, и другому требуется Киев, как инструмент своей политики. Зеленский готов им быть, но выдвигает свои условия.

Насколько этот заход действительно может сыграть — неизвестно. Очень может быть, что Штаты просто не заметят храброго украинского президента, не боящегося прямо и жестко показывать фигу в кармане. Но то, что Зеленский пытается использовать шанс, факт.

Для Турции достаточно получить на Донбассе промежуточный результат. США вынуждены играть значительно крупнее. А потому Зеленский, конечно, больше склоняется к турецкому проекту как менее радикальному. Однако если ему удастся решить более важную задачу — получить пусть и ограниченное, но членство в НАТО даже в предбаннике, это станет какой-никакой, но гарантией безопасности. До сих пор Кремль еще нападал на страны, имеющие формализованные отношения с НАТО. Ленинградская улица научила Путина бить слабых и пресмыкаться перед сильными. Одно дело — на словах носить НАТО по кочкам, другое дело — на самом деле испытывать его на прочность. И в этом смысле Зеленский, конечно, хотел бы получить формальные отношения с этим блоком.

Но если не выйдет, то теперь есть план Б — стать вассалом Турции. Так себе вариант, но всяко лучше, чем в одиночку.

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