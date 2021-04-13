 

Офис Зеленского оценил численность российских войск у границ Украины в 80 тысяч человек

13.04.2021, 2:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Офис украинского президента Владимира Зеленского оценил численность российских войск у границ Украины в 80 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель в интервью Reuters.

По словам Мендель, РФ стянула 40 тысяч военнослужащих к восточной границе и еще 40 тысяч — в Крым.

Мендель также отметила, что Владимир Зеленский направил запрос на переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, однако до сих пор не получил ответа. «Мы очень надеемся, что это не означает отказ от диалога», — рассказала пресс-секретарь. Запросы на переговоры офис Зеленского отправил еще 26 марта, уточнила Мендель в разговоре с «Интерфакс-Украиной».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что запросов на переговоры со стороны Украины в последние дни не поступало.

Накануне расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) заявила, что российские военные сконцентрировались в полевом лагере в Воронежской области примерно в 250 километрах от границы с Украиной. Как подчеркивают исследователи, концентрация российских сил у границы «беспрецедентна с 2015 года». Кроме того, журналист New York Times Кристиан Триберт выложил спутниковые снимки «Погоново», на котором, по его словам, видны сотни единиц военной техники. Британский телеканал Sky News опубликовал видео этого полевого лагеря 12 апреля. Журналисты смогли подъехать достаточно близко, чтобы снять военные палатки, технику и мужчин в военной форме.

В Кремле заявляли, что движение войск РФ «не должно никого беспокоить». «Российская Федерация перемещает вооруженные силы в пределах своих территорий по своему усмотрению», — подчеркивал Дмитрий Песков.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.02 / Мнение: Об импичменте Трампа

01.02 / Скандалы: Дорогие песни для ВТБ

06.07 / Мнение: Гостьи мистера Рочестера

31.07 / Взрыв автозаправки в Краснодарском крае: трое в тяжелом состоянии

20.10 / Женщина встретила пришельца с Венеры и родила от него ребенка

26.11 / Человекоподобное существо возрастом 7 млн лет ученые перестали считать гоминидом

04.01 / В 2021 году на Марс сядут космические корабли сразу трех стран

09.02 / У Зеленского нашли диктаторские амбиции: Ведет Украину к национальной катастрофе

20.09 / Парапсихолог назвал «опасным» имя сына Петросяна

05.09 / Интернет-пользователи заговорили о беременности актрисы Паулины Андреевой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика