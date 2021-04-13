Офис Зеленского оценил численность российских войск у границ Украины в 80 тысяч человек

Офис украинского президента Владимира Зеленского оценил численность российских войск у границ Украины в 80 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель в интервью Reuters.

По словам Мендель, РФ стянула 40 тысяч военнослужащих к восточной границе и еще 40 тысяч — в Крым.

Мендель также отметила, что Владимир Зеленский направил запрос на переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, однако до сих пор не получил ответа. «Мы очень надеемся, что это не означает отказ от диалога», — рассказала пресс-секретарь. Запросы на переговоры офис Зеленского отправил еще 26 марта, уточнила Мендель в разговоре с «Интерфакс-Украиной».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что запросов на переговоры со стороны Украины в последние дни не поступало.

Накануне расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) заявила, что российские военные сконцентрировались в полевом лагере в Воронежской области примерно в 250 километрах от границы с Украиной. Как подчеркивают исследователи, концентрация российских сил у границы «беспрецедентна с 2015 года». Кроме того, журналист New York Times Кристиан Триберт выложил спутниковые снимки «Погоново», на котором, по его словам, видны сотни единиц военной техники. Британский телеканал Sky News опубликовал видео этого полевого лагеря 12 апреля. Журналисты смогли подъехать достаточно близко, чтобы снять военные палатки, технику и мужчин в военной форме.

В Кремле заявляли, что движение войск РФ «не должно никого беспокоить». «Российская Федерация перемещает вооруженные силы в пределах своих территорий по своему усмотрению», — подчеркивал Дмитрий Песков.

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