 

Путин подписал новую редакцию основ госполитики по международной информбезопасности

13.04.2021, 2:32, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики РФ в области международной информационной безопасности, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Основными угрозами международной информационной безопасности являются использование отдельными государствами технологического доминирования в глобальном информационном пространстве для монополизации рынка информационно-коммуникационных технологий, ограничения доступа других государств к передовым информационно-коммуникационным технологиям, а также для усиления их технологической зависимости от доминирующих в сфере информатизации государств и информационного неравенства», –  цитирует документ РИА «Новости».

Также к основным угрозам относятся использование кибертехнологий в военно-политической и иных сферах в целях подрыва суверенитета и нарушения территориальной целостности государств, а также осуществление других действий, препятствующих поддержанию международного мира, безопасности и стабильности, использование кибертехнологий в террористических, экстремистских и преступных целях, а также «для проведения компьютерных атак на информационные ресурсы государств, в том числе на критическую информационную инфраструктуру».

26 марта Совет безопасности РФ на заседании одобрил новый документ, касающийся госполитики страны в сфере международной кибербезопасности. В этом проекте актуализированы глобальные угрозы в сфере информатизации, принято также решение о подготовке плана реализации документа и определены первоочередные меры по ее всестороннему обеспечению.

Напомним, Путин заявил на заседании Совбеза о важности развития сотрудничества в сфере информбезопасности с ОДКБ, ШОС, БРИКС и СНГ, а также призвал страны объединить усилия по контролю над Сетью.



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