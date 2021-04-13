 

Дефицит бюджета США за полугодие оказался рекордным

13.04.2021, 2:32, Новости дня
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В первом полугодии 2021 финансового года (начался 1 октября) дефицит бюджета США оказался выше 1,7 трлн долларов, сообщил минфин страны.

Годом ранее дефицит был в 2,5 раза меньше – в районе 740 млрд долларов за тот же период, передает РИА «Новости».

Расходы федерального бюджета в первом полугодии 2021 финансового года оцениваются более чем в 3,4 трлн долларов, доходы – в 1,7 трлн долларов. За март дефицит вырос почти на 660 млрд. Associated Press указывает, что установлен рекорд – прежний максимальный показатель дефицита за полугодие пришелся на 2011 год. Рекордный дефицит 2021 года объясняется экстренными тратами на преодоление экономического кризиса, вызванного коронавирусом, передает ТАСС.

В феврале бюджетное управление Конгресса США озвучило прогноз по федеральному долгу и дефициту федерального бюджета страны в 2021 финансовом году. Долг, как полагают в бюджетном управлении, вырастет со 100% ВВП до 102% ВВП. При этом дефицит бюджета составит в 2021 финансовом году 2,258 трлн долларов (против 3,132 трлн долларов дефицита в «коронавирусном» 2020 финансовом году).



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