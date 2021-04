Гендиректор Arianespace поблагодарил Гагарина словами «Cпасибо, Yuri!»

Генеральный директор французской компании Arianespace Стефан Исраэль по-русски выразил благодарность советскому космонавту Юрию Гагарину.

Как сообщил Исраэль в Twitter, 60 лет назад Гагарин «открыл новый путь для человечества». «Cпасибо, Юрий!», – сообщил Исраэль, добавив, что гордится совместной работой с российскими партнерами и запусками ракет «Союз», «чтобы продолжить приключение». Сообщение написано на английском языке, но слово «спасибо» Исраэль написал по-русски, передает ТАСС.

60 years ago, Yuri Gagarine opened a new road for humanity. Cпасибо, Yuri! Very proud to team with our Russian partners and #Soyuz to continue the adventure further!

В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился Гагарин.