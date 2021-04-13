Давайте дружить, Свет – Личное мнение

Знаете, каких людей я не люблю больше всего? Злых, но при этом слабых.

Если человек злой и сильный, я буду иметь его в виду. Добродушные и слабые мне даже где-то симпатичны. А вот слабые и злые вызывают у меня исключительно чувство брезгливости.



Фото: Соцсети

Их, к сожалению, — большинство. Люди, в массе своей, — мелкие, хлипкие душонки.

Артистка Макеева — такая: и слабая, и злая. Фу, а не баба.



Зачем-то увела мужичка из семьи, оставив 4 детей без отца. Вот что говорит его дочь:

В данный момент с нами занимается мама, когда у нас выдается свободное время, мы ходим на прогулки, пикники. Раньше с нами был папа, он очень любил нас и маму. Он перестал общаться с нами, присылать нам деньги и что-либо делать для нас. Папа будто вычеркнул нас из своей жизни!



Оно того стоило? Тащить в свою жизнь чужого мужа, многодетного отца?

Макеева притащила. Есть такие бабы, которые перешагнут через всех и вся, лишь бы отбить мужика. Да, именно отбить и притащить в дом в качестве драгоценного трофея.

Макеева именно это и сделала. Ну, ок. Так ты имей силы заявить: «Да, я такая. Отбила. Притащила. Идите в жопу. Мне никого не жаль».

Если ты — разлучница, которая смогла перешагнуть через другую женщину и четверых детей, то будь ею до конца: найди в себе смелость выйти к людям со своей правдой.

Эта правда выглядит так: «Мне срать».

Макеевой — срать и на чувства другой женщины, и на чувства детей. Однако быть порицаемой обществом ей некомфортно: слаба в коленках.

Вот и приходится записывать видеообращение к женщине, в чью семью она влезла, предлагать ей зачем-то дружбу.

https://t.me/lenamiro/8572

«Пусть у детей появится ещё больше любви», — говорит Макеева, наивно надеясь, что кто-то поверит, что она хочет и может полюбить этих детей.

Не хочет и не может, но силёнок заявить об этом открыто не хватает.

Макеева так отчаянно отмывается от клейма разлучницы, так приторно сюсюкает с подписчиками в Инстаграме, так старательно строит из себя несчастную женщину, которая хочет одного: семью и детей, что лично мне хочется её пнуть.

Ну, вот что она несёт?

Мы просто хотим быть счастливы, мечтаем пожениться и завести детей. А бывшая жена не может этого принять.

Смотрю я на всё это и брезгливо морщусь. Как можно быть такой слабой?

Висит на теперь уже своём чудике, которого подобрала, когда тот строил ей дачу. Пиарит его — да даже не его! — бизнес, где тот работает техническим руководителем. Прорабом — в переводе на понятный.

https://t.me/lenamiro/8573

На мужичка этого — ноунейма несчастного — смотрю: весь сжался. Жалкий какой-то. Неловко ему.

Оно того стоило?

Вот этот холодец между ног возрастной артистки стоил того, чтобы потерять большую и дружную с виду семью?

Что же касается артистки, то тут мораль проста: не можешь быть стоящей, сильной сукой — нечего и жопу мучить.

А то нагадят, а потом — в кусты: «Пажалейти миня, пажалейти. Родить не могу, а хочется. Давайте дружить, Свет».

Тьфу. Недосуки какие-то. Я такими брезгаю.

А вы?

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