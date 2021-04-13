 

В Госдуму внесен проект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

13.04.2021, 1:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правительство внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, следует из базы данных нижней палаты парламента.

«В случае направления российской стороной уведомления о денонсации соглашения в срок до 30 июня 2021 г., его действие прекратится с 1 января 2022 г.», – указывается в пояснительной записке к документу, передает РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.

Напомним, в декабре прошлого года Минфин РФ сообщил о запуске процесса денонсации соглашения. Как уточняло ведомство, российская сторона настаивает, что любая холдинговая компания, большая часть конечных бенефициаров которой не являются физлицами – налоговыми резидентами Нидерландов или организациями, ведущими реальный бизнес в этой стране, не может претендовать на налоговые преференции в рамках соглашения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.01 / Синоптики предупредили о сильных погодных аномалиях в ближайшее время

02.10 / США и ЕC ввели санкции против высокопоставленных белорусских чиновников

29.01 / Эксперт объяснил значение неотвратимости наказания в РФ

11.04 / «Трудно быть союзником США» – FP посоветовал Байдену заняться прополкой внешнеполитических «сорняков»

06.07 / Путин провел телефонные переговоры с королем Бахрейна

19.11 / Вышло первое крупное обновление ПО для консоли PlayStation 5

13.12 / Израиль нанес серию авиаударов по целям в Сирии

08.02 / Доний: После введения санкций против Медведчука, Бойко, Рабиновича можно будет перейти к “делу ОПЗЖ” и рассмотреть вопрос закрытия этой партии

22.03 / ЕС ввел санкции за нарушения прав человека против граждан Китая и России, в том числе, “телохранителя Кадырова”

13.02 / В Аргентине стартовал процесс по делу о 400 кг кокаина в российском посольстве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика