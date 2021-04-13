В Госдуму внесен проект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

Правительство внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, следует из базы данных нижней палаты парламента.

«В случае направления российской стороной уведомления о денонсации соглашения в срок до 30 июня 2021 г., его действие прекратится с 1 января 2022 г.», – указывается в пояснительной записке к документу, передает РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.

Напомним, в декабре прошлого года Минфин РФ сообщил о запуске процесса денонсации соглашения. Как уточняло ведомство, российская сторона настаивает, что любая холдинговая компания, большая часть конечных бенефициаров которой не являются физлицами – налоговыми резидентами Нидерландов или организациями, ведущими реальный бизнес в этой стране, не может претендовать на налоговые преференции в рамках соглашения.