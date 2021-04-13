В результате стрельбы в школе в США погиб один человек
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
При стрельбе в американском Ноксвилле один мужчина погиб, другой задержан, сообщила полиция.
«Других жертв стрельбы нет», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Как сообщили правоохранители, в полицию поступило сообщение о том, что в школе находится вооруженный человек. Стрельба произошла после того, как полиция прибыла в школу. Не сообщается, кто стрелял. В сообщении правоохранителей говорится, что «офицер полиции Ноксвилла получил по меньшей мере одно ранение и был доставлен в медицинский центр с ранениями, которые, как ожидается, не будут предоставлять угрозы жизни».
Напомним, СМИ сообщали, что в результате стрельбы в школе Austin-East Magnet пострадали несколько человек.
Смотреть комментарии → Комментариев нет