В результате стрельбы в школе в США погиб один человек

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13.04.2021, 1:38, Новости дня
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При стрельбе в американском Ноксвилле один мужчина погиб, другой задержан, сообщила полиция.

«Других жертв стрельбы нет», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Как сообщили правоохранители, в полицию поступило сообщение о том, что в школе находится вооруженный человек. Стрельба произошла после того, как полиция прибыла в школу. Не сообщается, кто стрелял. В сообщении правоохранителей говорится, что «офицер полиции Ноксвилла получил по меньшей мере одно ранение и был доставлен в медицинский центр с ранениями, которые, как ожидается, не будут предоставлять угрозы жизни».

Напомним, СМИ сообщали, что в результате стрельбы в школе Austin-East Magnet пострадали несколько человек.



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