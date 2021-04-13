 

Госдеп не стал упоминать Гагарина в сообщениях о Дне космонавтики

13.04.2021, 1:38, Новости дня
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В публикациях Госдепа в соцсетях о Дне космонавтики не упоминается Юрий Гагарин, зато говорится об американских астронавтах.

На своей русскоязычной странице в Facebook Госдеп заявил, что 12 апреля «отмечают 60-летие пребывания человека в космосе, а также технический прогресс и международное сотрудничество». Сообщение сопровождается снимком американского астронавта. В Twitter Госдеп указал, что «исполняется 60 лет с тех пор, как первый человек был отправлен в космос». «Мы чествуем всех американских астронавтов, которые отважились отправиться в космос, в том числе астронавта Apollo-11 и бывшего помощника госсекретаря Майкла Коллинза», – приводит текст сообщения ТАСС.



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