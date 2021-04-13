Низкий тестостерон? Похоже, низкожировая диета не для вас



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Нормальный уровень тестостерона очень важен для здоровья мужчин: его нехватка связана с увеличением риска болезней сердца, сахарного диабета, болезни Альцгеймера. Он также важен для сексуальной функции, психологического здоровья и спортивных результатов.

В последние десятилетия низкий уровень тестостерона у мужчин встречается все чаще. Это связывают с увеличением количества пожилых мужчин. Ученые считают, что адекватная диета может играть важную роль в борьбе с этой проблемой.

Британские ученые провели систематический обзор и анализ шести качественных исследований, в которых участвовали 206 человек. В каждом исследовании мужчины сначала получали рацион с высоким содержанием жира (40%), а затем переходили на низкожировую диету (20%). На низкожировой диете уровень тестостерона у мужчин снижался в среднем на 10-15%, на вегетарианской диете – на 26%.

Низкожировые диеты предлагают для борьбы с лишним весом и для профилактики сердечно-сосудистых болезней. Исследование показало, что они помогают похудеть примерно так же, как низкоуглеводная диета, но вместе с тем способствует большей потере жировой массы.

Снижение количества жиров с 35-40% общего числа калорий дневного рациона до 15-20% связано с уменьшением концентрации «вредного холестерина» в крови на 10-20%.

Ученые указывают, что полученные результаты согласуются с исследованиями, которые были проведены на мышах. У животных синтез тестостерона увеличивался при увеличении в рационе количества мононенасыщенных жиров, которые содержатся в авокадо, оливковом масле и орехах. С другой стороны, омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в растительных маслах, могут снижать выработку тестостерона.

«В идеале нужно провести больше исследований, чтобы подтвердить наши результаты. Однако эти исследования могут быть не проведены. В настоящее время мужчинам с низком уровнем тестостерона имеет смысл избегать низкожировую диету», – сказал Джозеф Уиттекер (Joseph Whittaker) из Вустерского университета, соавтор исследования.

Низкожировая диета может приводить к снижению уровня тестостерона

Многим мужчин с диагностированным дефицитом тестостерона повысить его уровень помогает похудение. Однако некоторые диеты, особенно с низким содержанием жиров, связаны с небольшим, но значимым снижением уровня тестостерона.

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Ранее ученые уже указывали на риск снижения уровня тестостерона при употреблении низкожировой диеты. В исследовании, которое было опубликовано в The Journal of Urology, они сравнили низкожировую и средиземноморскую диеты. Последняя не влияла на уровень тестостерона.