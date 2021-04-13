 

“Лидеры России” рассказали о работе над космическими проектами

13.04.2021, 1:26, Разное
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Полуфиналист первого сезона конкурса управленцев “Лидеры России”, сотрудник кафедры астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Института естественных наук и математики Уральского федерального университета Павел Скрипниченко возглавляет первую в нашей стране Школу астрономии kantrSkrip.corp. По его словам, до пандемии активно проводились мероприятия, в которых участвовали десятки тысяч школьников.

Вместе со своей командой он четвертый год подряд проводит открытый фестиваль “Дни космоса” в Екатеринбурге. Сейчас Скрипниченко готовит проект “Новые горизонты”, который призван познакомить горожан с научными центрами столицы Урала. А осенью 2021 году участник “Лидеров России” намерен запустить экскурсию по хайтек местам Екатеринбурга.

Победитель специализации «Наука» и суперфиналист третьего сезона конкурса «Лидеры России», проректор по науке и инновациям Юго-Западного государственного университета Ольга Ларина из Курска занимается космическими программами по запуску спутников с другими странами. Под ее руководством открыта “Космическая Академия для школьников Центральной Америки и Эквадора”.

Ларина возглавляла работы по созданию программы космического образования “Космос и мир”. Это будет уникальный курс, ориентированный на зарубежных коллег. Сейчас сотрудники Юго-Западного университета подготовили и перевели на испанский язык все материалы по программе.

В свою очередь победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», член Клуба Лидеров России «Эльбрус», советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев предложил создать команду специалистов и школьников для участия в федеральной программе “Дежурный по планете”.

«Проектом запуска спутника на орбиту мы ставим цель сделать первый шаг на большом пути в популяризации и развитии космических технологий в регионе, Южном федеральном округе, в стране в целом, чтобы создавать новые заделы по подготовке необходимых кадров и достижению амбициозных целей технологического лидерства и независимости нашей страны”, – сказал он.

Конкурс “Лидеры России” является флагманским проектом президентской платформы “Россия – страна возможностей”. До 26 апреля продлится регистрация на четвертый сезон. Участники могут выбрать один из восьми треков: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а также международное и студенческое направления.



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