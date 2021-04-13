Эксперт спрогнозировала волну туристов в Крыму в мае

После решения по приостановке авиасообщения с Турцией в Крыму в мае ожидается дополнительный поток туристов, летний отдых в основных отелях полуострова практически полностью забронирован, сообщила глава ассоциации малых отелей Крыма, член общественного совета при минкурортов Крыма Наталья Стамбульникова.

«Я предсказывала такую ситуацию, понимала, что будет перенасыщение рынка в Крыму – и так оно и сложилось. В связи с тем, что Турцию закрыли, мест хватит не всем, или хватит всем, но многие могут не получить тех впечатлений, которые они хотят получить. Вы понимаете, что на сегодня все объекты с хорошей репутацией на летние месяцы забронированы на 90% или полностью. Останется то, что останется», – рассказала она РИА «Новости».

Отельер также добавила, что на данный момент «в отелях прирост на майские праздники туристического потока до 15% из-за хорошей стимулирующей программы кешбэка. Вторая волна туристов – вторая половина мая уже также активно бронируется, она опережает по продажам 2019 год (в 2020 году Крым из-за пандемии был закрыт для отдыха)». По ее мнению, приостановка авиасообщения с Турцией до 1 июня простимулирует туристический поток в Крым в мае.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Она также заявила, что российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовано временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.